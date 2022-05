M-Faouzi YAKOUBI

M. Mohamed-Faouzi Yakoubi est un Concepteur civil, surveillant de chantier génie civil, Technicien de chantier, contrôleur des matériaux et Technicien minier avec 13 ans d’expérience en génie civil et minier. Il a acquis des compétences reconnues dans le domaine de génie civil et minier de diverses entreprises et firmes. Concepteur civil au sein de la division Industriel de SNCLavalin depuis 2012, il offre un service essentiel dans le cadre des projets comme préparation des esquisses et dessins d'ingénierie, production des plans et documents nécessaires aux plans à la construction d’ouvrage de génie civil, mise en plan à partir de relevés d’arpentage. Il s’occupe aussi de la conception (AutoCAD, Civil-3D), de la modélisation et calculs de volumes de matériaux pour les estimés de quantités et de coûts, l’élaboration des calendriers et échéanciers, préparation de soumissions offres de services et contrats. De plus M. Yakoubi maîtrise les principaux logiciels du génie civil et professionnel dans les logiciels des conceptions. Apte à travailler sous pression, M. Yakoubi a le souci du détail et possède un excellent jugement. Il a aussi été Organisateur et président des réunions de chantiers et de réception de travaux. Il parle le français l’arabe et il comprend l’anglais.



Mes compétences :

technicien génie civil

dessinateur génie civil

surveillant de chantier génie civil

Concepteur génie civil

technicien laboratoire civil

AutoCAD, Micro Station, Inroads V8i, Civil 3D , Co