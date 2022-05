Gardiennage-securité Physique et éléctronique-Audit-Intervention-Démarque Inconnue-Sécurité Incendie-Transport de Fond-

http://www.busiboost.fr/societe/euro-protection-systeme.html



Plaquette d'information sur la Vidéo Protection : Dispositif "SECURICAM" : https://www.linkedin.com/profile/portfolio?id=62985260&mediaID=50397730



Références : VINCI - EIFFAGE - GTM - CAMPENON BERNARD - SECTP - GFC - KOFMAN & BROAD - BOUYGUES - E.LECLERC - TRUFFAUT - LEROY MERLIN - NIKE - CHU - EPIDE - TINOT - DALLAPORTA - BEC CONSTRUCTION - SAUVAME - LES DOCKS DE MARSEILLE - FONCIA etc....



Plus d'information sur la société et référencement Busiboost réseau d'affaire de la Chambre de commerce de Marseille. N'hésitez pas a demander un devis gratuit par mail : Monsieur GOMBRA Hichem : contact@euro-protection.fr

http://www.euro-protection.fr





Mes compétences :

Audit

Sécurité

Conseil

Reporting

Marketing

Management

Gestion de projet

Formation

Développement commercial