M. GRIGNON

J'ai rejoint le réseau de chasseurs de têtes 1001Talents en 2011.



Je suis plus particulièrement spécialisé dans les secteurs Industriels, BTP, Ingénierie, immobilier, Services.



Ingénieur de l’ESTP et MBA de l’IAE de Paris, J'ai débuté Ma carrière dans une société d’ingénierie. Je suis ensuite devenu Responsable de la fonction Administrative et Financière dans des sociétés industrielles et de services.

Devenu Consultant de cabinet de conseils en organisation et management, J'ai effectué de multiples missions pour PME et filiales de sociétés des différents secteurs industriels et du Service.



Passionné par les RH, j'ai choisi de devenir consultant dans ce domaine et me suis formé au coaching. Lors de mes différentes missions, j'ai approfondi ma connaissance des métiers de l'informatique, de l’industrie, des services et du BTP et des profils qu’ils nécessitent, avant de rejoindre le cabinet 1001 Talents.



Mes compétences :

BTP

Chasse de tête

Commercial

Dirigeant

Ingénieur Commercial

Manager

Recrutement

Vente