M'guidich FAHD

10 ans d'expérience dans le domaine Oil & Gas en génie mécanique et surtout dans la construction des équipements statiques et rotatives, tuyauteries et structures. Cette diversité m’a construit la confiance et la bonne attitude sur la façon de penser en toute sécurité avant d'effectuer tout type de travail, tout donnant l'attention et l'importance au travail de routine.

Bien impliqué dans la finalisation de construction et pré commissionné.

Je suis un homme sérieux, autonome, leadership, bon communicateur et j’ai l’esprit de travail d’équipe.

J’ai des bons potentiels pour développer mes compétences dans le domaine de construction et Oil & Gas.



Mes compétences :

Energie

Oil and Gaz

Related experience

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Mechanical Maintenance

Autocad

Team building

Welding

Risk Analysis

Microsoft Internet Explorer

Job Safety Analysis

IFP TRAINING

HSE training

HSE management