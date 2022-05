M'hamed AKAL

Je m’appelle AKAL M'hamed , Ingénieur en environnement marin, ressortissant de l’école national de science de la mer et l’aménagement de littoral, promotion 2015 ,



Durant mon cursus j’ai acquis les déférentes connaissances dans le domaine de la mer dont la biologie marine, la géochimie marine, la télédétection, botanique, zoologie marine et la biogéographie…,



D’autre part j’ai réalisé une Formation d’ingénieur entrepreneur d’un titre international au sein de école national supérieure de sciences de la mer et l’aménagement de littoral ''NSSMAL'', une formation dans laquelle j'ai été porteur d’un projet concernant la culture de spiruline en Algérie.