JE M'appel AYAD M'HAMED agè de 42 ans,je suis TS en topographie CHEF de section travaux a COSIDER TP ,ayant 15ans d'expérience dans ce domaine,j'ai exercé sur diférents grands projets, autoroute Est Ouest tronçon de bouira, avec l'entreprise COSIDER TP et au Barrage de DAMOUS avec le groupement ITALIEN PIZZAROTTI-TODINI ,et actuellement je travail sur le projet de la voie ferrée entre djelfa et laghouat avec COSIDER TP .