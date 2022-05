M'hamed BAHCHANI

J’ai respectueusement l’honneur de vous envoyer ma demande d’emploi en vue d’accepter ma candidature au poste Administration des ventes Export que j'ai occupé chez SOTHEMA ; une expérience en logistique , commercial et achat durant 17 ans plus un MBA en achats internationaux et Logistique (INSEEC).

Autonome, j’ai pu faire preuve de mes capacités à mener à leur terme mes missions dans le respect des engagements initiaux. Ainsi chez plusieurs clients, j’ai su m’adapter rapidement aux différents contextes, organiser mes activités, analyser des situations complexes et conseiller aux mieux mes interlocuteurs. Cette capacité d’adaptation me permettra de m’adapter rapidement à votre contexte.

En vous remerciant vivement de l’intérêt que vous portez à ma candidature, je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire.

Dans l’espoir que ma candidature retienne votre attention, daignez agréer Monsieur le Directeur, l’expression de mon profond respect.







Mr M. BAHCHANI