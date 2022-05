Agé de 65 ans. Expert comptable diplômé de l'Etat français. Docteur en Economie. Ex Directeur de sociétés. Membre de l'Ordre des Experts comptables marocain. Ex Secrétaire général du Conseil de Casablanca et Sud. Lauréat de l' école INSEAD de Fontaine blau et de l'IMD de Lausanne.