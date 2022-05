M 'hamed BENENGLIZ BEY

Je suis technicien en statistiques et planification ayant déjà travailler a l'office national des statistiques régional,ayant participer au recensement de 1987, puis avec un détachement j'ai accéder a l’école nationale d'administration après un concoure national ,j(ai obtenu le diplôme de directeur d'administration sanitaire de 2 e me classe après une période j'ai accéder a un grade supérieur de directeur de 1 er classe , en 2005 j'ai participer au concours pour un diplôme de PGS poste graduation supérieur en management des organisation de sante ,j ai travailler de 1991 a 2007 en qualité de cadre de la sante comme directeur adjoint pendant 5 années et de 1996 en tant que directeur d’hôpital (secteur sanitaire ).



Mes compétences :

Gestion administrative

Gestion comptable