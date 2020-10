Nous sommes une équipe d’ingénieurs et de techniciens hautement qualifiés, expérimentés et engagés pour vous assister à la concrétisation de vos projets industriels de l’étude préliminaire jusqu’à la dernière phase de réalisation.



Vous assurons les services : Conseil, expertise, étude, ingénierie, formation, assistance technique, fourniture industrielle et réalisation de projets :



1 - Électrique, Automatisme, Régulation et Instrumentation ;

2 - Systèmes de détection, de Sécurité et de vidéosurveillance ;

3 - Mécanique, Pneumatique et Hydraulique ;



Restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire.



Assure un service en or est notre priorité



Sincères salutations

M'hamed BOUGUESAA



Mes compétences :

Automatismes Industriels

Outils de la qualité

Automatique

Tableaux de Bord

Matlab

Siemens Hardware

Microsoft Windows 9x

LOGIX

Simulink

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft SQL Server 2003

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft DOS

Microsoft Access

Data Access Object

C++

C Programming Language

Autocad

Assembleur

Électricité industrielle

Assembler