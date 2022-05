En plus de l'enseignement et la recherche à l'université, notre philosophie d'exister est l'apport constructif quant à l'avenir des générations. Notre vision est l'enchainement des anneaux ayant des idées pour le meilleur changement. Ceci se cristallise autours d'un projet de création de parti politique en Algérie: Mouvement National Démocratique, MND.



Mes compétences :

Débat social et politique

Membranes

Organiser

Politique

Recherche