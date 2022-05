M'hamed Fouad EL YAFI

Retraité a l'age de 58 ans , natif a jérusalem ( AL QODS ) en 1955 , résidant au Maroc ( casablanca ) depuis 1959 , jordanien ; longueur 1metre 85 , poid 94 Kg ; couleur de peau blanche ;cheveux blancs , lauréat d ' un Baccalaureat scientifique marocain 1976 , 3 ans d'études en médecine , ex : propriétaire d'école privé ,laboratin de textille a IBOMA , stage I.C.I ( marbar ) et sandoz , chef de personnel et gérant de pharmacie de juillet 1981 a fin Mars 2013 , 32 ans d'experience en pharmacie , trés bonnes relations auprés des medecins , retraité a l'age de 58 ans , musulman modéré , pratiquant avec succé les 2 langues arabe et français , loisir : musique romantic ,dont j'ai 1 compte a youtube ;romantic oriental fouad , avec 6 vidéos , pratiquant la luth avec succé , je cherche 1 travail comme superviseur ou surveillant général dans 1 clinique ou école privé , a bon entendeur " merci "