M'hamed RIOUCH

Je réalise actuellement les études nécessaires pour l'élaboration du businessplan en vue de la création d'une entreprise dans le domaine de la GEIDE (Gestion Electronique de l'Information et des Documents de l'Entreprise).



les services qui seront offerts:

- Etude et conseils pour la mise en place de projets GED.

- Numérisations de documents, tous formats, tous supports.

- Conception et réalisation de CMS (à partir de logiciels libres)

- Conception et réalisation de chaîne éditorielle (logiciellibre)



Une offre de services de numérisation spécifique aux documents patrimoniaux est dévelopée.



Mes compétences :

Gestion de projet

Conseil

CMS

Création d'entreprise

Informatique