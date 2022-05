M'hamed SAMLALI

Gestion administrative, paie et développement social (6 ans) : Respect et suivi de la législation (code du travail, convention collective, lois et réglementations en vigueur), gestion des contrats de travail, calcul et la gestion des salaires et déclaration sociales et fiscales, gestion des absences (congés payés, arrêts maladies, …), Développement des activités sociales pour les collaborateurs et leurs enfants (excursions, journées de santé et bien-être, RSE, Achoura...)



Conformité et risques RH (08/2016) : Renforcer la sensibilisation des acteurs et contributeurs RH aux thèmes de la Compliance, du Risque Opérationnel et du Contrôle Permanent. Coordonner la réalisation des contrôles au sein de la RH et, si besoin, réaliser des contrôles. Coordonner et promouvoir l’identification et l’enregistrement des incidents historiques de risque opérationnel RH. Mise en place d’un dispositif de contrôles de 1er et 2ème niveau. Élaboration et l'identification des indicateurs de risque RH à travers la réalisation et la mise à jour de la cartographie des risques RH. Mise en place et sensibilisant des acteurs et contributeurs RH à la loi 09/08 de protection des données personnelles. Mise en place d'une cartographie des processus et procédures RH.



Projets RH réalisés :

• Intégration du personnel CETELEM suite sa fusion avec la BMCI en 2011. (Plus de 250 collaborateurs).

• Mise en place de la loi 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des données à caractère personnel –Volet RH-.

• Préparation et organisation des élections des délégués du personnel 2015.

• Participation dans la mise en place d’un nouveau cadre procédural RH (Gestion Administrative, Paie, Recrutement, Mobilité, Formation,…etc)

• Participation dans la mise en place du nouveau progiciel de Gestion RH (HRa Suite 9).

• Prise en charge du dossier RSE en collaboration avec la Direction de la Stratégie et de la Qualité.



Mes compétences :

