Nous avons le plaisir de mettre à votre disposition des produits et des services adaptés à vos besoins et à votre budget. Nous vous réservons une large gamme particulièrement riche en :

 Installation électrique

 Maintenance électrotechnique et électronique industriel

 Conception et réalisation de projets

 Réparation des cartes électronique

 Maintenance et fourniture des accessoires électrique

 Formation continue