M'hammed ETTAOUIL

Les formations académiques, les stages de perfectionnement et les missions effectuées à l'étranger sont des éléments qui m'ont permis d'acquérir des expériences et des capacités managériales de la problématique du développement dans toute sa dimension socio-politique, économique, culturelle et environnementale .

Mes compétences sont principalement axées sur les domaines suivants: Secteur associatif, groupes sociaux en situation difficile( enfance et personnes âgées), migration et.gestion des projets.

Mes réalisations sont:

- Elaboration du Rapport National sur le Vieillissement en 2002

- Contribution à l’élaboration des rapports annuels et sectoriels sur la politique de population au Maroc en collaboration avec le CERED en.2000/2001/2002.