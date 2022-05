M'hammed Najah BERRADA

Disposant d’une expérience de 17 ans dans la gestion et le suivi des grands projets d’infrastructure et de 4 années et demie dans la gestion des moyens généraux et logistiques d’une grande structure multi-sites. Je suis un expert reconnu dans le domaine de suivi et coordination des travaux d'ouvrages d'art, assainissement, stabilisation des talus, bâtiment et dans le pilotage des services liés aux bâtiments et le personnel ainsi que pour l’organisation des grands évènements



Mes compétences :

Planification de projet

Suivi des marchés

Suivi de chantiers

Gestion des stocks

Gestion du personnel

Planification

Gestion de projet

Gestion budgétaire

Gestion administrative