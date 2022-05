M'hammed SAHNOUN

Je m’intéresse à la modélisation et à l'optimisation du fonctionnement des systèmes ( robotique, production, conduite...).

Lors du dernier poste que j'ai occupé, j'ai participé dans un projet Européen (IMPROVE) dans l'optimisation des plans de contrôle dans l'industrie du semi-conducteur. J'ai pu exploiter mes connaissances de l'automatique dans le développement de nouvelles méthodes d'inspection basées sur le retour d'information.

Je porte un intérêt particulier à l'augmentation de l'autonomie des systèmes en utilisant des méthodes d'intelligence artificielle centralisées (ex: Réseaux bayésiens ) ou distribuées (ex: systèmes multi-agents), et les méthodes d'optimisation multi-objective (ex: algo génétique).



Mes atouts: rapidité d'adaptation, force de proposition, pertinence des remarques et analyses, créativité et innovation.

Ma personnalité: autonome, serviable, sociable, organisé.



Domaines de compétences: Automatique, robotique, productique, optimisation, gestion de projet et informatique.



Mes compétences :

Optimisation de la performance

Optimisation des flux

Modélisation numérique

Robotique

Simulations numériques

Gestion de risque

Energies renouvelables