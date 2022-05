Bonjour cher lecteur,



Je suis actuellement en fin de formation de mon BAC+5 Expert en Ingénierie du Logiciel en alternance et je suis donc à la recherche d'un contrat pour pouvoir m'épanouir dans le monde professionnel.



J'ai pu fortement consolider mes compétences techniques mais aussi mes compétences humaines. Ma vocation est faite pour le développement d'application et/ou de site web. Je suis FullStack (maitrise de plusieurs langages de programmation en POO) mais j'ai des compétences aussi en administration système & réseau ainsi que des compétences en gestion d'équipe (chef de projet et/ou chef de service).



Je serais donc disponible à partir de Septembre 2017 et je suis donc en recherche actif afin de pouvoir trouver le poste tant convoité.



En espérant vous satisfaire, je vous souhaite une bonne visite et une excellente journée.



M'hemed BEN AOUN.



Mes compétences :

Personal Home Page

Framework

MySQL

Microsoft SQL Server

Microsoft C-SHARP

Microsoft Excel

JavaScript

HTML

Cascading Style Sheets

Visual Basic

SQL

REST

Oracle

NetBeans

Microsoft Windows

Microsoft Team Foundation Server

Linux

Java

BootStrap

Apache WEB Server

AJAX

Achats informatiques

Assistance utilisateurs

Management

Planification

Hibernate

Conduite de réunion

Agile Scrum

NoSQL

Node.js

Java EE

Gestion de projet informatique

Formation

Test utilisateur

Rédaction technique

Git

Développement Android

AngularJS

MVC

JQuery

Entity Framework

Symfony

ASP.NET