M-J. POUGALAN

Mesdames, Messieurs, Jai acquis un savoir précis du processus des collections et ladaptation des vêtements aux tendances. Je réalise des croquis et des fiches techniques avec loutil Illustrator. Ma capacité analytique, ma grande aisance dans des environnements internationaux et ma capacité dadaptabilité mont permis de devenir autonome dans des structures décentralisées et en siège. Sensible aux tendances, je suis motivé pour contribuer à lévolution dautres processus créatifs.

Mon esprit de synthèse et ma gestion des priorités, sauront, je l'espère vous convaincre. Bien cordialement, Monsieur POUGALAN