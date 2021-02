M. Lénaïc BERTHELOT

"Les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser." (Coluche) ...



J'étoffe actuellement mon expérience professionnelle, en utilisant les compétences acquises durant ma formation.



Mes études étaient principalement orientées vers les statistiques et l’économétrie, cela me donne la possibilité d'être dans des domaines d'expertises assez diversifiés.





COMPETENCES :





§ Informatique :



· Logiciels statistiques : Maîtrise de SAS, Mathématica, RATS, Stata, EXCEL et R.

· Bases de données : Maîtrise de SQL, ACCESS.

· Langages informatiques : Bonnes notions de HTML, C++, Scheme.

· Logiciels généraux : Microsoft Office, Open Office.

· Possède le C2i.



§ Linguistiques :



· Anglais : Parlé, lu, écrit (niveau baccalauréat).

· Espagnol : Parlé, lu, écrit (niveau baccalauréat + 2).



§ Techniques :



· Macroéconomie (Commerce international, Macroéconomie dynamique, Monnaie, IS-LM).

· Microéconomie (Economie de l’incertain, Comportements stratégiques, Théorie des jeux, Mathématiques financières).

· Comptabilité et gestion (Compte de résultat, Bilan, Journal).

· Mathématiques, Probabilités, Statistiques de l’actuariat, Économétrie, Séries chronologiques et prévisions.



§ Professionnelles :



· Autonome,

· Responsable,

· Sérieux,

· Appliqué,

· Polyvalent.



Mes compétences :

Mathématiques financières

Statistiques

Actuariat

SAS

R

ACCESS

Probabilités

SQL

EXCEL

STATA

SEO

Adwords

Référencement

Veille stratégique

Stratégie

Communication online

Stratégie de communication

Gestion budgétaire

Analyse stratégique

Études statistiques

Webmarketing

Études qualitatives

Management

Stratégie digitale

Marketing stratégique

Recrutement

Système d'information

Études quantitatives

Marketing

Réseaux sociaux

Veille technologique

Travail en équipe

Veille réglementaire

Veille économique

Veille concurrentielle

Econométrie

Google analytics

Analyse de données

Big Data

Data mining

Référencement internet

Gestion des données de référence

Référencement naturel

Synthèse

Synthèse rédactionnelle

Prise de décision

Analyse

Aide à la décision

Réflexion stratégique

Gestion de projet

Conseil marketing

Rigueur

Autonomie

Conseil en communication

Conseil

Réseau

Réseaux sociaux professionnels

KPI

Négociation contrats

Négociation de contrat

Médias

Achats media

Négociation

Social me