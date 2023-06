M-M-A Karaté Boxe Pieds-Poings INTERNATIONAL KARATÉ DE BAGNOLET (BAGNOLET )

A Bagnolet, le MMA (Ats martiaux mixtes), le karaté et la Boxe pieds-poings sont parmi les sports de combat les plus pratiqués .

Le club international Karaté de Bagnolet (IKB), a plusieurs sections, et les cours sont mixtes (homme-femme):

- la section karaté enfants (de 4 ans à 12 ans)

- la section karaté ados

- le MMA (K-MIX) Boxe pieds-poings à partir de 13 ans .

- la self défense pour toutes les catégories d'âge



Pour toute inscription :

Tel: 06 13 32 14 70

mail: ikb.karate.bagnolet@gmail.com