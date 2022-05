M. Oralia HERNANDEZ S.

Actuellement je suis étudiante en dernière année de Master 2 à France Business School à Clermont-Ferrand et je prépare un double diplôme en management / gestion des entreprises.



Intéressée par l´analyse d´information et les chiffes. Ma formation à l´école de commerce et mes différentes expériences au sein d’associations, m’ont donné une vision plus complète de la gestion des projets, la prise de décisions stratégiques, la communication et la définition des objectifs. Aussi, m’ont permis développer ma capacité d´analyse, synthèse, d’écoute et flexibilité.



Mes compétences :

Gestion d'équipe

Travail en équipe

Organisation d'évènements

Linguistique

Adaptabilité

Marketing

Management

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop