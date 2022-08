M-P MANAC'H HIBERTY

• Une expertise dans l'accompagnement des hommes et de la gestion financière



Un axe RH orienté COACHING

-Des axes forts par une maitrise de la chaine de communication professionnelle.

-Des actions dans les différents secteurs économiques professionnelles

-Des interventions en qualité d’intervenants référencés à l’ESC BREST aux masters

-Des pratiques dans l’organisation stratégique et économique et financière des entreprises.



Un axe FINANCE

-Management de Transition DE DIRECTION FINANCIERE, CDD, Fusions, Acquisitions

Maîtrise du contrôle de gestion, INTERVENTION dans tous les secteurs, BTP, INDUSTRIEL, AGROALIMENTAIRE, SERVICES.



Un axe FORMATION





Conseil,Organisation,Audit,Formation,Coaching (COACH CERTIFIEE ET ACCREDITEE)

Nos Valeurs:Ethique,Déonthologie, Compétence, Valeurs Humaines.



Mes compétences :

FORMATRICE

Ecoute

Direction financière

Management de transition

Coaching

Formation

Http://m.doyoubuzz.com/manach-marie-paule