Ma Jeannodine RATAHINJANAHARY

CURRICULUM VITAE

Etat civil

Nom: RATAHINJANAHARY

Prénom: Ma. Jeannodine

Date et lieu de naissance: 15 Février 1990 à Fianaratsoa

CIN No 213012022469 délivrée le 20 Février 2014 à Farafangana

Situation matrimoniale : Célibataire

Nationalité : Malagasy

Adresse : Lot 3601F.03 à Tanambaotsitiana Fianarantsoa

Contact rapide: 0347010808

Email : ratahiana90@gmail.com

Formations et Diplômes Obtenus

2016 : Diplôme de Technicien Supérieur en GESTION/MANAGEMENT

2016 : Stage pratique en qualité de conseillère clientèle dans l’agence de BOA Farafangana

2014-2016 : Formation Professionnelle à l’IFT

2013 : Baccalauréat série A1

2008 : BEPC

2003 : CEPE

Langues

Malagasy : lu, écrit, parlé

Français : lu, écrit, parlé

Anglais : moyen

Informatique :

Maitrise des outils informatiques (D actylo, Word, Excel, Bureautique,

Powerpoint, Internet, sage sari, etc.), installation des équipements informatiques

Sports et loisirs :

Handball, basket ball, foot ball, natation, activité en groupe

Caractère :

Sérieuse, honnête, sociable, souriante

Je déclare sur l’honneur que toutes les informations ci-dessus sont vraies

L’intéressée



Mes compétences :

Communication

Management commercial