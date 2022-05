Diplômé de deux Masters dans le domaine de l’ingénierie industrielle (en France et en Russie), je possède une solide formation universitaire qui m’offre la chance d’avoir de riches connaissances de l’automatique, l’informatique, l’intelligence artificielle, la détection et la supervision dans le procédé de production industrielle. Mon stage de fin d’études de Master au sein du Laboratoire d’Ingénierie des Systèmes Biologiques et des Procédés (LISBP) à l’INSA de Toulouse m’a donné l’occasion de développer les compétences requises pour modéliser, analyser, concevoir et réaliser des systèmes automatiques complexes, autonomes et/ou embarqués. Par ailleurs, je possède également une expérience professionnelle de six ans dans une entreprise internationale basée en Chine. J’ai occupé le poste de Chef de groupe technique pour mission l’installation et la mise au point d’équipements automatiques puis le poste d’Assistant du Président Directeur Général et Traducteur avancé, dans le cadre duquel, j’ai géré les affaires courantes de l’entreprise, j’ai participé aux réunions administratives et aux négociations commerciales, et j’ai organisé les activités sociales de haut niveau.



Polyglotte, je maîtrise quatre langues (anglais, français, russe et chinois), ce qui me permet de communiquer aisément avec une clientèle internationale comme cela était le cas dans l’entreprise pour laquelle j’ai travaillé. Créatif, communicatif et collaboratif, je serais très heureux de rejoindre votre société afin de contribuer positivement à votre succès.



Mes compétences :

Informatique

Automatique

Modélisation non linéaire

Contrôle-commande

Traduction

Management