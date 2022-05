Titulaire d’une licence appliquée en horticulture, je suis actuellement à la recherche d'un premier emploi.

Au cours de ma formation, j'ai effectué plusieurs stages qui m'ont permis de mettre en pratique mes connaissances et de développer un certain sens du relationnel au travers des différentes tâches qui m'ont été confiées.

Mon dynamisme et mon sens du commerce sont de réels atouts que je souhaite aujourd'hui mettre au service de votre établissement. Je serais heureuse de vous exposer mes motivations et mes acquis professionnels, mais aussi de vous convaincre de l'intérêt de ma collaboration au cours d'un entretien.

Veuillez agréer, Monsieur, Madame mes salutations les plus respectueuses en vous remerciant par avance de l'intérêt que vous porterez à ma candidature.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Web