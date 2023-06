Madame TREHET

Née un dimanche 19 août à Paris, de nationalité française.

Artiste depuis toujours, ayant choisi la profession artistique comme unique activité professionnelle.

Approche de différentes techniques picturales, de l’aquarelle à l’huile, en passant par l’acrylique et la tempera pour la réalisation de fresques murales. Toutes les techniques du dessin, du crayon graphite au fusain, de la sanguine à la pierre noire et blanche, enfin du pastel sec au pastel gras.

Aujourd'hui, ma démarche artistique s'ouvre aux nouvelles technologies informatiques et il est probable qu'elles interfèreront, d'une manière ou d'une autre, mes créations futures qui sont déjà là, en germe, enfouies dans ma mémoire.

L'expérience de l'art se vivant dans un processus d'évolution.

Au tout début, ma vie artistique se constitue d’abord par une galerie de portraits, de l’esquisse au plus ouvragé. Puis vient l’étude de la nature morte et surtout du modèle vivant dans les ateliers de la place des Vosges à Paris, pour lequel je me perfectionne. Expérience ' montmartroise ' du portrait dans la rue et en galerie, durant mes études en faculté.

Mes années, en tant que professeur de collèges à Paris et en ile de France, me donnent l’occasion d’expérimenter les arts plastiques dans leur ensemble avant de reprendre des créations personnelles en parallèle avec des demandes de portraits et des fresques murales.

7 Janvier 2011, je crée une association GALERIE LIL ARTIST chargée d'organiser des expositions d’art à Paris et en ile de France. Je continue toujours à participer à des expositions.

Née sous le signe de l'art, je peins ni par hasard, ni par passion (pour mon travail, je préfère le mot vocation), juste par évidence, un cadeau de l'inné, de l'amour en héritage, que je me dois de faire partager.

N. Tréhet



Style Réalisme imaginaire

