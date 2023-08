Madeleine POLLE

Bonjour, je suis retraitée de l'enseignement spécialisé aussi, je parle très bien français et ai relu des livres avant leur parution . Je maîtrise également l'anglais pour avoir fait un stage en plus de mes 7 années d'études , je fais des traductions à la demande , puis l'Italien et l'Allemand . Je me tiens à votre disposition pour faire traductions , relecture, ou bien soutien d'enfants en difficultés. Parfaitement disponible , discrète, je m'adonne également à l'aquarelle et je l'enseigne à la demande. j'habite 29190 BRASPARTS mais suis mobile tél portable 0674264709



Mes compétences :

ANGLAIS