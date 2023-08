Madelyn JUNIOR

Je suis une ancienne étudiante en licence professionnelle analyses et applications, sciences et technologies des industries cosmétiques, j'ai effectué un contrat d'apprentissage au sein du laboratoire recherche appliquée des yeux du groupe L'Oréal pendant 1an.



A la suite de mon apprentissage, j'ai travaillé en tant que technicienne développement et innovation au sein du laboratoire des poudres maquillage du teint et des yeux du groupe L'Oréal. Ces expériences m'ont permis d'acquérir des compétences en recherche et en développement nécessaire au bon déroulement des différents projets de l'entreprise... J'ai pu par la suite réalisées différentes missions qui m'ont permis d'approfondir mes acquis et d'apporter mes connaissances au bon déroulement des projets mis sous ma responsabilité.



Depuis plusieurs années, j'ai pu mettre mes compétences aux services des différents laboratoires de sociétés différentes pour les projets qui m'ont été attribué tout au long de mes contrats.



Mes compétences :

Maquillage

Formulation

Autonomie

Organisé

Gestion de projet