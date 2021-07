Fondateur de Néo-Data, société spécialisé dans l’externalisation de services et de processus métier (BPO)



Précédemment : Co-fondateur et Directeur Général du groupe Custom Solutions, société leader dans le domaines des prestations de gestions d'opérations promotionnelles et logistiques.

Plus d'infos sur : www.neo-data.com



Mes compétences :

Marketing

Management

Gestion de projet

Informatique

Entreprenariat

Développement commercial

Business development