Maël ALLARD

Docteur en géosciences, spécialiste en pétrophysique, déformation intracristalline, et pétrologie métamorphique.



Géologue de formation, je me suis spécialisé dans la caractérisation et lanalyse quantitative des textures de déformation associées à la plasticité cristalline et la pétrologie métamorphique lors de ma thèse. De par lutilisation doutils de microscopie de pointe (EBSD, EPMA, MEB) jai effectué un travail de détail permettant didentifier les processus de recristallisation et les interactions chimiques opérant lors de la déformation des roches de la croûte océanique. Je recherche aujourdhui un poste dans le secteur privé me permettant de mettre au service mes compétences à des applications plus concrètes dans les domaines des matériaux, métaux, ou bien des céramiques, ainsi que de développer mes connaissances dans le domaine de la déformation expérimentale.