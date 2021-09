Maël BOURRÉE

Après avoir obtenu en juin 2016 le CAP Boucher suite à une reconversion professionnelle, je viens de quitter mon poste à la boucherie du Super U d'Arthon en Retz (44).

Souhaitant changer d'entreprise, je recherche aujourd'hui un poste similaire au sein d'une nouvelle équipe.

Disponible immédiatement et mobile sur le 44 et le 85, je cherche aujourd'hui à intégrer une nouvelle équipe pour y apporter mes compétences, mon savoir et ma motivation.



Mes compétences :

Vente

Coupe

Ficelage

Bardage

Parage

Epluchage

Desossage