Maella ADJETEY-BAHUN (MAELLA ADJETEY-BAHUN)

Polyvalente et créative, avec un fort attrait pour les métiers du digital, je suis en dernière année de Licence MIAGE à savoir : " Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises". Curieuse, je suis passée d'un parcours Génie Logiciel à un parcours MIAGE afin d'acquérir des compétences variées et être plus performante dans divers secteurs. Je souhaite dans le cadre d'un stage en Développement Web mettre mes compétences à profit et en acquérir de nouvelles. Je suis mobile partout en France.