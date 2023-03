Maëlle MARCHANDON

Sexologue, sexothérapeute et thérapeute de couple en ligne (visio) et à Lyon.



Les difficultés sexuelles que j'accompagne sont variées.



Il peut s'agir par exemple de troubles de la sexualité : baisse du désir, douleur lors des rapports, difficultés d'érection, vaginisme, éjaculation rapide...

D'une envie de mieux vivre sa vie intime : avoir plus de plaisir, comprendre son fonctionnement sexuel, repenser son intimité, mieux comprendre son identité relationnelle ou sexuelle...

Ou encore d'une difficulté relationnelle : mieux gérer un décalage de libido dans le couple, apprendre à mieux communiquer sur des sujets liés à la sexualité...



J'accompagne des adultes en consultation individuelle ou en consultation de couple. Je vous reçois quels que soient votre orientation sexuelle, votre mode relationnel, votre identité de genre ou vos pratiques sexuelles.



Vous pouvez prendre RDV via mon site : https://www.maellemarchandon.com/



Je me suis formée à l'Université de Toulouse (M2 en sexualité humaine) et à l'école de Psycho-Sexologie de Paris.