Issue d'un BTS Assistant(e) de gestion et d'une Licence Professionnelle de Gestion Informatisée tous deux réalisés en alternance à la SNCF, je cherche aujourd'hui à enrichir mon parcours professionnel en intégrant une activité axée sur la gestion / finance. Consciencieuse et dynamique, j'attache beaucoup d'importance à mon travail que j'effectue avec rigueur et intérêt.



Mes compétences :

Suivi budgétaire

Relation fournisseurs

Gestion financière et comptable

Achats