Maeva GUYOT (GUYOT )

Madame. Monsieur,

Je me permets de vous proposer mes services pour toute mission d'intérim dans le secteur de la grande distribution (inventoriste), de l'hôtellerie, de la petite enfance pu encore de l'agriculture. Disponible

chaque semaine durant les vacances scolaire et tout les week-ends, je saurais me rendre disponible pour

vos clients.

Appliquée dans tout ce que j'entreprends, sérieuse et motivés, je suis dynamique,

polyvalente et peut facilement m'adapter aux besoins des entreprises que vous représentez. Ma courte expérience d'une semaine en tant que stagiaire au sein de l'entreprise Pollestres Immo au cours de l'année 2016 m'a permis d'appréhender une première fois le monde du travail et les bases de ce métier. J'ai notamment réalisé la récolte des abricots durant les grandes vacances scolaires suites aux épreuves du Baccalauréat de Français l'année passée.

Je vous pris d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes plus sincères salutations.