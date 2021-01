Maëva LANNOY

Je propose mes services et compétences aux entreprises souhaitant optimiser leurs contenus de marque.

Des éléments visuels et le graphisme de votre marque à la gestion de vos contenus rédactionnels, je vous accompagne pour optenir le meilleur de vos idées !

De la prise de brief jusqu'au livrable, vous pouvez compter sur une personne minutieuse, réactive et joviale.



Mes compétences :

Maîtrise rédactionnelle Connaissances en SEO

Jonglage entre différents Tone of Voice Gestion de projet & prise de brief Optimisation & création de contenu

Connaissance de la suite Adobe Capacités graphiques

Création d'outils de communication Outils Microsoft & Open Office Disponibilité et Adaptivité