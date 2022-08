Magali APECECHEA

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans le domaine du contrôle / commande.

De formation Bac +5 en automatisme et informatique industrielle depuis 10 ans, je souhaite travailler dans ce domaine que ce soit en avant-projet, chef de projet / chargé d'affaire, programmation ou encore en qualification des installations.

Je suis rigoureuse, polyvalente et surtout motivée.

Mes précédentes expériences professionnelles en bureau d'ingénierie et assistance technique m'ont permis d'acquérir un savoir-faire dans différents domaines et des compétences techniques variées.

Je vous remercie vivement de l’attention que vous porterez à mon profil.

Je suis disponible tout de suite.



Mes compétences :

Constitution de dossiers techniques

Etude de projet industriel, analyse fonctionnelle

Animation et gestion d'équipe projet

Gestion de planning et de coûts

Etablir des cahiers de charges

Essais, MES, qualification d'installations

Avant vente - Elaboration de devis d'étude