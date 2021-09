Magali ARCHETTI-PARQUIER

Dans le domaine du web, je suis à la recherche d'un nouveau challenge dans la communication, l'événementiel, élaboration de documents, mise à jour et maintenance de site internet. Qualités relationnelles, goût pour le travail en équipe et sens du conseil, je souhaite mettre mes compétences au service d'une entreprise.

" Gérer le projet dans son intégralité jusqu'à la validation finale. "



Mon tempérament dynamique et conquérant lié à mon passé de sportive de haut niveau

conforte mon projet d’intégrer une équipe.



Mes compétences :

Cartes de visites

Flyers

Logos

Référencement naturel

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Dreamweaver

JQuery

CSS 3

Responsive Design

Création de site web

HTML 5

Google analytics

OpenOffice

Google Adwords

Microsoft Word

Microsoft Excel

Relations clients

Keynote

Supports de communication

Newsletter

HTML5 / CSS3

Cascading Style Sheets

PAO

Microsoft Office

Macromedia Dreamweaver

JavaScript

Blogging

Apple Keynote

Adobe