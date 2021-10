Magali BEIN SAN SEBASTIAN

Studio de Design Textile basé à Paris.



www.constellation-studio.com

constellation.st@gmail.com

Magali Bein San Sébastian 06 83 05 51 54

Nicolas Gaillard 06 83 20 31 42



Retrouvez-nous en février et septembre sur le salon Première Vision Designs.



Nous proposons chaque saison notre collection de dessins Homme / Femme / Teen / kids destinés à la Mode mais aussi à la Déco & papeterie.



Vous travaillez pour une marque de prêt à porter et souhaitez enrichir votre collection avec de nouveaux dessins, un style graphique ou recherchez un dessin en particulier ?

N’hésitez pas à nous contacter nous prendrons rendez vous pour vous présenter notre collections de dessins placés t-shirts et all over.



Nous intervenons aussi pour la création de vos collections pour des « dessins sur mesure » à partir de vos envies, de mood boards, d’images d’inspirations.

ex : dessins de motifs en sequins / broderies / broderies poches de jeans / patchs / accessoires / application de strass etc…



Nous sommes aussi disponibles pour la création de vos collections du concept au produit final :

- création de thèmes / tendances (du concept à la création) adaptés à l'image de votre marque et vos clients

- gammes de couleurs

- la Mode (homme/ femme/ enfant)

- Stylisme création de modèles + fiches techniques

- Accessoires (casquettes / écharpes / sacs etc...)

- graphisme & illustrations : Prints placés, All over, broderies, logos, étiquettes etc...

- licences & produits dérivés (chartes graphiques)



Mes compétences :

Art

Styliste

Dessin

Graphiste

Free lance

Mode

Freelance

Design textile

Dessin textile

Styliste Infographiste

Styliste tendances

Graphiste textile

Créativité