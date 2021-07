Bonjour,



- De mi septembre 2007 au 07 mai 2009 Laforêt immobilier à Nancy(54) en qualité de négociateur immobilier

Bilan:

. De janvier 08 à fin décembre 08: Participation à 37 compromis

. De janvier 09 à fin avril 09: Participation à 10 compromis



- Du 13 Fév 06 -26 Janv 07 Laforêt immobilier-ACCM IMMOBILIER Limoges (87): En qualité de négociateur immobilier salarié-CNE

Bilan:

. Participation à 35 compromis

. Place de second au challenge 2006 du FFIP Haute-Vienne réunissant 16 agences.



En effet, après avoir eu le niveau de 2ème année de DEUG DE DROIT, connu mes débuts dans l'immobilier au sein d'un réseau régional Fénéborg -SARL au kiosque immobilier- à ANNECY en Haute-Savoie(74)de Oct 98 à Juin 01 en tant que secrétaire télémarketing puis secrétaire administrative et commerciale, j'ai eu l'opportunité d'occuper un poste de conseillère en transactions chez Orpi puis chez Laforêt immobilier en Haute-Vienne et en Lorraine. Ma volonté de fédérer une équipe autour d'un projet commun, celui d'apporter une réelle qualité dans les services à notre clientèle et ce afin de toujours plus la satisfaire, m'a conduit à rejoindre l'agence l'Adresse. Cependant suite à un problème de santé, j'ai été dans l'obligation d'arrêter mon activité professionnelle.

De 2013 à 2017, j'ai souhaité rejoindre l'association des Blouses Roses de Nancy en tant que bénévole afin de faire de l'animation aux enfants suivis dans le service HDJ hémato-oncologie à l'hôpital d'enfants de Brabois. Cette période m'a également permis de monter différents projets pour eux ( goûters de Noël...) avec l'aide du Rotary , du Rotaract et des entreprises qui ont souhaité me rejoindre dans ces actions.



Bien cordialement,



Magali BERNARD-COFFRE



Mes compétences :

Architecture

Commerciale

Décoration

Immobilier

ORL

Responsable d'agence

Satisfaction du client

Valeurs humaines

Vendre