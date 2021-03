Magali COFFIN

Mes domaines de compétences

FORMATIONS :

Bureautiques : Word, Excel, Power Point, environnement Windows, Outlook, navigateurs Internet, Réseaux sociaux

Organisations : Mind Mapping (carte mentale) avec X-Mind, Diagramme de Gantt

Communication interpersonnelle, communication non violente ( CNV ), Techniques d’écoute active et de communication

Relations clients et Marketing : Gestion du stress et des conflits, Initiation au business plan

Préparation aux examens : Préparation aux oraux, Port-Folio, suivi d’écriture

Techniques de recherches d’emploi : CV, Lettre de motivation, appel téléphonique, entretien d’embauche



ACCOMPAGNEMENTS :

-Bilans de compétences

-Bilans professionnels

-Accompagnement à la création d’entreprise

-Suivis d’écriture

-Accompagnement en cours de formation



Mes compétences :

Conseil

Accompagnement à l'emploi

Conseil RH

Négociation

Bureautique

Accompagnement

Accompagnement collectif

Accompagnement individuel

Communication

Vente B2B

Conseil en communication

Gestion de projet

ADVP

Ingénierie de formation

Mind Mapping

Ecoute