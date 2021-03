[ Développeur Logiciel Applicatif - Basses couches ]



Formation : ENSEIRB-Matmeca - Systèmes électroniques embarqués

Expérience : 3 ans en alternance chez Thales DMS dans le développement logiciel C / C++

Localisation : Gironde

Type de contrat : CDD - CDI



Future ingénieure en systèmes électroniques embarqués, je dispose de 3 ans d'expériences dans le développement logiciel basses couches, les protocoles de communication 1553 et 3910 ainsi que dans le développement applicatif sur cible embarquée.



Curieuse, passionnée et dynamique, je cherche actuellement un poste en liens avec le développement logiciel.

N'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous donner d'avantages d'informations.



magali.daveluy@live.fr

06.38.01.63.90



Merci à vous pour votre temps et votre soutient,

Magali DAVELUY

