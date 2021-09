Membre du comité de direction, j'encadre une équipe de 28 personnes.

Je recrute et accompagne les nouveaux collaborateurs, j'anime et je forme l'équipe pour développer la performance.

Je construis et développe les offres de services, je les anime en transverse pour les promouvoir.



Mes compétences :

Développement commercial

Développement des compétences

Recrutement

Dynamique

Ecoute

Accompagnement

Management