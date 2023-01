Magali MISTRAL

Bonjour,

J’officie en cabinet ou par vidéoconférence depuis plusieurs années déjà en tant qu’analyste et thérapeute pour adultes, couples, adolescents, et familles.

Je reçois aussi en consultation des professionnels de toutes corporations en consultations individuelles, ou de groupe ; en cabinet, en entreprise ou par vidéoconférence (site compatible sur Mac, PC, tablette et mobile).

Mon obédience est Freudienne.

Vous pouvez trouvez plus d'informations me concernant sur mon site web :

Mes compétences :

Gestion du risque suicidaire

Sexoanalyse : addiction, les séniors, pratiques...

Consultation de couple, famillle et de groupe

Thérapeute analytique en face à face

Psychanalyste

Pédo- analyse (enfants de plus de dix ans)

Rôle pédagogique et de prévention

Supervision, analyse de pratique