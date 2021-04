Magali PASCAUD

Conseil stratégique - Créativité - Production - Pilotage de projet



>>> 1 mission : développer votre marque avec pertinence, singularité, force et cohérence.



- Stratégie de marque, design de marque et communication sur tout support de visibilité de lentreprise -



My Agency and I est une structure hybride, au service des entreprises et de leurs marques.

Orientée conseil et production, créativité et pertinence, concept et pragmatisme, elle accompagne ses clients avec une insatiable curiosité, dans lidentification de leur positionnement socle et la mise en valeur de leur singularité et de leurs forces.

Elle les aide à se distinguer dans leur environnement concurrentiel et à évoluer en cohérence avec leur ADN, leur patrimoine et leur personnalité.



Grâce à des partenaires-métiers qualifiés dans des disciplines complémentaires, My Agency and I compose et propose une équipe 100% sur-mesure, pour une mission globale adaptée, modulable et structurée pour chaque client, en fonction de ses exigences et de ses ambitions.



- Positionnement et territoire de marque, univers de style et déploiement créatif (visuels et messages)

- Naming - Identité de marque - Charte graphique

- Packaging et gestion de gammes

- Emblème de marque, pictogrammes, illustration & mascotte

- Supports de communication : Édition - Webdesign - Mobiledesign - Signalétique - Stand - PLV

- Conduite et gestion de projet





