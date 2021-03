Magali SEGOUIN

Coordinatrice qualité



-Résolution de problèmes ( PDCA, 8D, Ishikawa, 5 Pourquoi?, QQOQCCP)

-Création d'un cahier des charges fournisseurs

-Création de procédures

-Formation du personnel

-Management

-Création de tableaux de bord



Gestion de Flux:



-Constitution des malles documentaires

-Contrôle de la conformité du matériel spécifique

-Déclaration des non conformités

-Validation du matériel

-Présentation du matériel





Gestion de stock:



-Paramétrage informatique (WMS: Reflex) sur activité: implantation picking, structure, ordonnancement,optimisation du niveau de stock.



-Mise en place et validation inventaire tournant et fiscal: plan d'occupation,découpage, lancement, analyse et validation



-Analyse et validation des dossiers litiges: constitution des dossiers, rapprochement des documents annexes, analyse et finalisation





Logisticienne:



-Gestion réception, expédition et retour: planning, mis à jour des fichiers, rédaction des documents transport



Mes compétences :

adaptabilité

Rigueur

dynamisme

Gestion de stock

Gestion des litiges

Gestion réceptions, expéditions et retours: physi

Ordonnancement

Polyvalence

Implication