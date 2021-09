Cher réseau,



Diplômée dun MBA « Manager de la Stratégie Commerciale et Marketing spécialité Achats et Négociations » en alternance, mon expérience de deux ans en tant quAssistante Achats au sein de General Electric touche à sa fin.



A présent, je recherche un CDI dans le domaine des achats/approvisionnement et/ou commerce et marketing.



Disponibilité : A partir du 1er Octobre 2021

Domaine : Achats/approvisionnement et/ou Commerce et Marketing.

Où : Agglomération Grenobloise.



Nhésitez pas à me contacter pour vous exposer de vive voix mes motivations,



Merci par avance et bonne journée,

Magalie Ferral