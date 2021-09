Magalie TAVERNIER

Je suis infographiste freelance, je me suis lancée le défi d'ouvrir ma boîte, " Défi Mag. Communication ". Une communication pour tous.



Je suis une personne créative, rigoureuse, à l'écoute.

Prenez le temps de découvrir mon site : www.defimagcommunication.com.

Vous y trouverez une palette de mes différentes réalisations faites dans diverses entreprises.



Réactivité, rapidité, créativité, proximité, n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.

Mes compétences :

- Maîtriser la PAO

- Logiciels : Indisign, Illustrator, Photoshop

- Typographie - Colorimétrie

- Anticiper les besoins dun public

- Analyser les besoins du client

- Contrôler la conformité de réalisation d'un projet

- Concevoir une plaquette ou un dépliant publicitaire

- Réaliser les éléments graphiques et visuels en vue de produire une affiche.

- Réaliser les éléments graphiques et visuels en vue de produire un conditionn



Préparer des médias pour support numérique

Photographie

Adobe Illustrator

